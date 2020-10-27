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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Ayvalık’ta Aya Triada Kilisesi turizme kazandırılıyor

Ayvalık’ta Aya Triada Kilisesi turizme kazandırılıyor

Aya Triada Kilisesi’nin mevcut durumuna ait drone ve kamera detayları

Restorasyon Öğretim Üyesi Bild Kamera Mübadele 

- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in açıklamaları

( BALIKESİR )- Müjdeyi Başkan Ergin verdi BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Aya Triada Kilisesi’nin kent turizmi ve kültürel yaşamına kazandırmak için uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna gelindi. 174 yıl önce kilise olarak inşa edilen, mübadele sonrası camiye çevrilen, bir dönem tütün deposu olarak kullanılan tarihi Aya Triada Kilisesi (Hagia Triada) restorasyon projesinin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı öğrenildi. Ayvalık Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültür amaçlı tahsis edilen tarihi yapının restorasyonu sonrasında müze olarak hizmet vereceği bildirildi.
Müjdeli haberi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; ilçenin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Aya Triada Kilisesi’nin yeniden hayata kazandırılarak müze haline dönüştürülmesinin kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil ve üyelerine yakın ilgileri nedeniyle teşekkür etti. Kent turizmine değer katacak Proje yöneticisi ve danışmanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında; rölövesi, restorasyon ve restitüsyon çizimlerinin Ayvalık Belediyesi Plan Proje ve İmar Müdürlüğü işbirliğinde tamamlanarak kurula gönderildiğini kaydeden Başkan Ergin “Hafta sonu kent turizmini yakından ilgilendiren müjdeli bir haber aldık. 1846 yılına tarihlenen Aya Triada Kilisesi restorasyon projesi kuruldan onay aldı. Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı. Bu yapı restorasyonu tamamlandıktan sonra Ayvalık’ın kültürel yaşamı ve turizmine müze olarak çok büyük değer katacak. Ayvalık’taki kültür miras niteliğindeki tarihi yapıların günyüzüne çıkarılması hem kent hem ülke turizminin hanesine artı değer olarak eklenecektir” dedi.
(SS-
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