Ayvalık’ta 7. AİMA Müzik Festivali başladı

- AİMA Başkanı Filiz Ali ile RÖP.

- Konsere ait de detaylar

- Sabancı Holding ve Sabancı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile RÖP.

- Konsere ve izleyicilere ait detaylar



( BALIKESİR ) --Güler Sabancı: “Toplumsal değişim, toplumsal gelişme, kültür ve sanata katkı öyle bir defalık desteklenecek işler değildir” BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Uluslararası Ayvalık Müzik Akademisi (AİMA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen müzik festivali, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) verdiği konserle başladı.

19 Ağustosa kadar sürecek festivalin ilk gününde Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konser ilgi gördü. Konserlerin ücretsiz olacağı festival ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali, geçen yıl pandemi dolayısıyla organize edemedikleri festivalin bu yıl yedincisi tertip ettiklerini söyledi.



Bu yıl festivali çok değişik bir konserle Ayvalık’ın amfi tiyatrosunda düzenlediklerinin altını çizen Ali, “Biz bugüne kadar amfi tiyatroda konser verecek kadar büyük toplulukları getiremiyorduk. Şimdi ise Türkiye’nin her köşesinden bir araya gelmiş genç müzisyenlerden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile başlıyoruz. Festival kapsamında diğer konserlerimizin de açık havada ve açık mekânlarda olacak" dedi.

Festivale katılan Güler Sabancı ise, “Toplumsal değişim, toplumsal gelişme, kültür ve sanata katkı öyle bir defalık desteklenecek işler değildir. Müzisyen gençlerimiz pandemi sebebiyle uzun zamandır müzikten uzak kalmışlardı. Bu pandemi çok yordu herkesi, ama çok şükür sağlıkla bugün hep beraberiz. Gençlerin müzikle buluşması yönünde Filiz hanımın emekleri yadsınamaz. Hep böyle insanlara ihtiyacımız var. Bizler sadece destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu destekleri kısa vadeler için yapmıyoruz. Bizim için bu tür destekler 5, 10 ve 15 yıl demek. Çünkü toplumsal değişim, toplumsal gelişme, kültür ve sanata katkı öyle bir defalık desteklenecek işler değildir” diye konuştu.

Öte yandan her yıl Türkiye’nin pek çok ilinden seçilen genç müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan TUGFO’nun kamp sürecinin Sabancı Üniversitesinde gerçekleştiği öğrenildi. Kamp süresince eğitim ve provaların, şef Cem Mansur ile birlikte Amerikalı flüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman’ın yanı sıra Türkiye’nin keman ve viyola virtüozlarından Atilla Aldemir tarafından yürütüldüğü bildirildi.

(SS-MŞ)

