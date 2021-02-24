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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayvalık’ta 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Ayvalık’ta 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Olay yeri detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Trafik Kazası Bild Kiralık Otomobil Akkale Trol 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-85 karayolu üzerinde meydana gelen ve üç otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; saat 22.00 sıralarında İzmir istikametinden gelip, Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kavşaktan ilçe merkezine dönmek isteyen Altay Gezgin isimli sürücünün hakimiyetindeki 10 DJ 622 panelvan araca, Erkut Varol idaresindeki 10 YK 640 plakalı özel otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan özel otomobil önce sinyalizasyon levhalarına daha sonra da Edremit istikametine gitmekte olan Metin Dikeç yönetimindeki 07 ALP 570 plakalı kiralık otomobile çarptı. Özel otomobil takla atıp yol ortasındaki refüjü aşarak karşı şeritte ters dönerek durabildi. Üç aracın da ciddi hasar aldığı kazada; özel otomobil sürücüsü Erkut Varol ile kiralık otomobilin sürücüsü Metin Dikeç yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil yardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların sağlık durumlarında hayati bir risk bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
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