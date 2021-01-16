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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta 2 yıl sonra kar yağışı

Ayvalık’ta 2 yıl sonra kar yağışı

Ayvalık’ın kırsal mahallerinden Akçapınar’dan bir görünüş

Market Sosyal Paylaşım Yağan Kar Yağışı 

-Ayvalık merkezde kar yağışına ait detaylar
-Vatandaşların kar yağışlarının barajları doldurmasını temenni etmesine ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesi; kar yağışı nedeniyle 2 yıl aradan sonra yeniden her yer beyaz bir örtüye kaplandı. 2 yıl önce beyaz örtüye bürünen Ayvalık’ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yürüyüş mesafesindeki market ve fırınlara gidebilen ilçe sakinleri bu güzergâhta kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Yaklaşık 4 saat süresince bazen hızını arttırarak yağan kar, Ayvalık’ın rakım olarak yüksek kırsal mahallelerinde evlerin çatıları ile park halindeki otomobilleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede, gece saatlerinde yağmur ve don olayının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar Ayvalık’ta son günlerde etkili olan yağışların kuraklık sıkıntısının da önüne geçmesini arzuladıklarını belirtti.
(SS-EME-
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