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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalık Polisi’nden gazetecilere pastalı jest

Ayvalık Polisi’nden gazetecilere pastalı jest

Mini pastalı kutlamaya katılanlara ait detaylar

Makam Odası Polis Hafta Sonu Basın Mensupları 

-Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’un açıklamaları

( BALIKESİR )- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 10 Ocak Gazeteciler günü 2 gün önce kutlandı BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun tarafından ilçede görev yapan gazetecilere pastalı bir kutlama yapıldı.10 Ocak gününün Pazar günü ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle, Cuma günü gerçekleşen nazik kutlamada; İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’un yanı sıra Polis Merkezi Amiri Komiser Savaş Sağtaş ve Trafik Büro Amiri Başpolis Murat Danış ve Ayvalıklı basın mensupları hazır bulundu.Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın Ayvalık’ta görev yapan gazetecilere yönelik kutlama mesajını ileten Müdür Coşkun, gazetecilerin toplumu, güncel hayatta yaşanılan olaylar hakkında bilgilendirilmesi ve vatandaşların gerçek habere ulaşması noktasında tüm sahalarda ve bölgelerde gelişen her şeyi doğru bilgilerle aktaranlar olduğunu vurguladı.Polisin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları kamuoyuna duyuran gazetecilerin, genel asayiş konularında toplumu bilgilendirmelerinin önemine işaret eden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, gazetecilerin bu önemli gününü kutladı.Emniyet Müdürü Coşkun’un makam odasında gerçekleşen mini kutlama da bayan gazetecilerin kestiği kutlama pastası basın mensuplarıyla paylaşıldı.
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