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Ayvalık Kızılay Şubesi ile şefkatli ellerden yoksullar için güç birliği
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalık Kızılay Şubesi ile şefkatli ellerden yoksullar için güç birliği

Ayvalık Kızılay Şubesi ile şefkatli ellerden yoksullar için güç birliği

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği logosu detayı

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-Türk Kızılay’ı flama detayı
-Yardımların depolanmasına ait detaylar
-Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile Türk Kızılay’ı Ayvalık Şubesi Başkanı Mehmet Anıl Okyar arasında protokol imzalanmasına ait detaylar
-Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar’ın açıklamaları
-Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı’nın açıklamaları
-Yardımların depolanmasına ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk Kızılay’ı Şubesi ile Ayvalık Şefkat Evleri Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında, Kurban Bayramı’nda 3 bin aileye bayramlık ve kılık kıyafet yardımı yapılmaya başlandı. Türk Kızılay’ının “Bayramlık Kızılay’dan” sloganıyla sürdürdüğü uygulama kapsamında Ayvalık’ın sosyal hayattaki en aktif iki derneği güç birliği yaptı. 3 bin ailenin bayramlıklarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen dayanışma ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, herkesin mübarek bayramını kutlayarak, “Bu bayram Türk Kızılay’ı Şubesi ile Ayvalık Şefkat Evleri Derneği arasında yapmış olduğumuz ortak proje kapsamında ‘Bayramlıklar Kızılay’dan’ sloganıyla bir çalışma yaptık. Güçlerimizi birleştirdik. Bu sayede yardıma ihtiyacı olan daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Hem bizim hem de Şefkat Evleri Derneği’nin portföylerimizle beraber en az 3 bin aileye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız paketlerde hijyen kolilerimiz de var. Bunların içinde özellikle temizlik ürünleri mevcut. Bunun dışında diğer paketlerde giyim eşyaları ve bayramlıklar var. Gücümüz yettiğince bu dağıtımları yapacağız” dedi.
Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ise, Türk Kızılay’ının sosyal projesinde yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Sağolsunlar geldiler ve beraber çalışabilme teklifi yaptılar. Bizlere güvendikleri için de ben Türk Kızılay’ı Şubesine müteşekkirim. Böylelikle bu bayramda daha çok çocuğun yüzünü güldürüp, yüzlerinden tatlı bir tebessüm oluşturacağız. Güçleri birleştirerek, 3 bin parça giyim ve hijyen paketlerini daha fazla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Bu vesileyle ben de herkesin bayramı en içten duygularımla kutluyorum.” diye konuştu.

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