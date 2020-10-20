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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Ayvalı Barajında balıklar kümeleşti

Ayvalı Barajında balıklar kümeleşti

detaylar

Yumurta Oksijen 

-açıklamalar
-balık kümeleri

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Oltu Ayvalı Baraj gölünün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında balıklar kümeleşerek gölün yüzeyinde duruyorlar. Ayvalı barajının sularının çekilmesinin ardından göldeki oksijenin azalması ile birlikte balıklar gölün yüzeyinde kümeler oluşturdular. Yöredeki vatandaşlar daha önce balıkları böyle hiç görmediklerini söylediler. Ayvalı Barajına gezmeye giden Fırat Aydın, “Bugün Ayvalı Barajına gezmeye geldim, ilginç bir görüntüyle karşılaştım. Suyun yüzünde balık kümelerini gördük. Daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi. Suyun azalması ile mi oldu artık bilemiyoruz. Bayağı balık kümesi oluşmuş durumda” dedi.
Yöre sakinlerinden Ahmet Semiz ise “Bu sene yumurtadan çıkan balıkları büyük balık başına topluyor. Her gurupta bir büyük balık var, suyun akışına doğru toplanıyorlar” dedi.
Olur İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekim İbrahim Deniztekin da, “Göldeki durumdan dolayı numune almaya geldik numunelerimiz aldık, sonuçlar çıktığında il müdürlüğümüz tarafından gerekli açıklamayı yapıacaktır” dedi.
(DMA-AT)
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