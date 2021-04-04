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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı

Ayvalı Barajında balık üretimi başladı

kafeslerden ve balıklardan görüntü

2010 Yılı Ayvalı Yurt Dışı 

-Detaylar

( ERZURUM )- Erzurum’dan yurt dışına balık pazarlıyor ERZURUM

- Oltu Ayvalı Barajında bir yıl önce yapılan kafeslerde, yıllık 500 ton Alabalık ve Somon balığı yetiştirilmeye başlandı. Tesis Sahibi Ahmet Okuyan 2010 yılında balıkçılığa başladıklarını belirterek. ‘’İspir kuzgun barajında balık tesislerimiz var. Ayrıca Erzincan’da da bir tesisimiz var Ayvalı barajına da bir yıl önce kafes yerleştirdik. Diğer tesislerimizden Ayvalı barajındaki kafeslerimize yavru getirdik. Artık ayvalı barajında da balık yetiştirmeye başladık. Şu an ürettiğimiz balıklarımız çok güzel. Yetiştirdiğimiz balıklarımızı gerek yurt dışına gerek yurt içine pazarlıyoruz. Şu an kafeslerimizde gök kuşağı Alabalık ve somon balığı üretiyoruz’’ dedi.

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