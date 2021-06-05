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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalı Barajı en düşük su seviyesini gördü

Ayvalı Barajı en düşük su seviyesini gördü

Barajdan görüntü

Baraj Gölü Hayvan Irak 

-Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'daki Ayvalı Barajı'nda su seviyesi, son yılların en düşük seviyesini gördü. Doluluk oranının yüzde 66,28'e gerilediği baraj gölünde su altında kalan evler ve karayolu gün yüzüne çıktı. Oltulu Öner Elibol; “Burası Ayvalı Barajı, arkamda görmüş olduğunuz köyün geçtiğimiz yıllarda büyük bir kısmı sular altındaydı. Şuan görmüş olduğunuz gibi tamamen apaçık, bunun sebebi de kışın yeteri derecede karın yağmaması. Baharda yağmurların hiç yağmaması Ayvalı Barajı'nı besleyen Oltu çayının tamamen kuruması kuraklıktan sadece baraj değil çiftçilerimizde inanılmaz derece etkilendiler. Çiftçimiz ektiği tarlalarda mahsulü bıraktı hayvanları otlatıyorlar. İlerisi ne olur bilinmez ama şu bir gerçek ki çiftçilerimizi iler ki günlerde zor güneler bekliyor” dedi.

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