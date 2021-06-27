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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
AYT sınavında son dakika koşusu

AYT sınavında son dakika koşusu

Öğrencilerin sınav salonuna girişi detay

Tedbirler Sınav Kapanma Maraton Öğrenciler 

-El dezenfekte işlemi detay
-Öğrenci velileri detay
-Koşan öğrenci detay

( SİVAS )- Sivas’ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)’ ne yetişmek için maraton koşucularını aratmadı SİVAS

- Sivas’ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)’ne yetişmek için maraton koşucularını aratmadı. Bir aday kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak salona yetişti. Adaylar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salonlara alındı. Sınava girecek öğrencilerin aileleri ise okul önlerinde büyük bir heyecan yaşadılar. Sivas’ta korona virüs tedbirleri altında düzenlenen sınavda adaylara okul girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde dezenfekte istasyonları kurularak adaylara maske ve su dağıtımı yapılırken, ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınav girişinde yoğunluğun yaşandığı okullarda zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

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