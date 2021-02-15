Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldürerek cesedini rehin aldı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ve ayrılmak için akrabaları ile evden eşyalarını almaya gelen sevgilisini silahla öldüren şahıs, yakınlarına da ateş açarak kendini eve kilitledi. Polis, sevgilisinin cesedi ile kendini eve kapatan şahsı ikna etmeye çalışıyor.Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı.

4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., yaşadıkları anlaşmazlık üzerine Halim E.’den ayrılmak istedi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.’yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş açtı. Eşya taşıyan Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç’nin cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Halil E.'yi teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.



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