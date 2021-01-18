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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aynı yokuşta ikinci kaza

Aynı yokuşta ikinci kaza

Kaza görüntüsü

Kamera Kar Yağışı 

-Kokuştan inen araçlar

( İSTANBUL ) -- Karda kayan lüks park halindeki araca vurdu- Kaza anı kamerada İSTANBUL

- Şişli'de araçların kaydığı yokuşta art arda ikinci kaza meydana geldi. Lüks cip sürücüsünün zor anları kameraya yansıdı. Yokuştan inmeye çalışan sürücü, park halindeki bir başka araca vurdu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, adeta yolları kapladı. Şişli Feriköy'de yokuştan inmeye çalışana araçlar zor anlar yaşadı. Aynı noktana art arda yaşanan kazalar kameralara da yansıdı. İlk kazada yokuştan hızla bir cip, duramayarak bariyerlere çarptı. Kısa bir süre sonra ise bu kez başka bir cip kazaya karıştı. Kayganlaşan yokuştan inmeye çalışan lüks cip sürücüsü, duramayarak park halindeki bir araca çarptı. Yaşanan kazalar kameralara yansıdı. (öFA
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