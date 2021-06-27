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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Aynı sokaktaki 4 bina alevlere teslim oldu

Aynı sokaktaki 4 bina alevlere teslim oldu

Alevlerden görüntüler

Çatı Katı Yangın Yangına Müdahale 

-Ekiplerin ve vatandaşların yangına müdahalesi
-Detay

( KOCAELİ )- Bir binanın çatı katındaki yangın üç binaya daha sıçradı- Alev alev yanan binalara itfaiye ekipleri müdahale ediyor KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, üç binaya daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 228/1 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanında bulunan 3 binaya daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Dilovası ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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