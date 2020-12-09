Aynı köyden 3 yılda 100 büyükbaş hayvan çalındı, ahırlar boş kaldı

-boş ahırlardan görüntü

-Köydeki hayvanlardan görüntü

-Yusuf Çelik Röp.

-Hayvanların çalındığı bölgeden görüntü

-Köyden görüntü

-Mahsum Çelik Röp

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aynı köyde son 3 yılda 100 büyükbaş hayvan çalındı. Köyde ahırlar boş kalırken, çiftçiler hırsızların bulunmasını istedi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Başbuğ köyü Sinan mezrasında ikamet eden vatandaşlar, kendilerine ait 26 büyükbaş hayvanın, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Acar köyü ile Kozluk İlçesine Bağlı Karatepe köy sınırlarında sulandıkları sırada çalındığını söyledi.



Hayvanlarının tek geçim kaynağı olduğunu belirten vatandaşlar, hırsızlara karşı önlem alınması gerektiğini ve zanlıların bulunmasını istedi. Hayvan sahiplerinden Yusuf Çelik, yıllardır hayvancılık yaptıklarını söyledi.



Son 3 yılda 100’ün üzerinde büyükbaş hayvanlarının çalındığını kaydeden Çelik, ahırlarının boş kaldığını ifade etti.

Çelik, “Özellikle Sason, Kozluk ve Kulp üçgenindeki bölgede hayvanlarımız çalınıyor. Defalarca karakola gidiyoruz, savcılığa gidiyoruz. Hiç bir tespit yapılamıyor. Bu iki aydır hayvanlarımızı arıyoruz. Hayvanlarımızı bulamıyoruz. Yolda kontrol veya arama noktalarında jandarma, hayvan taşımacılığını yapan araçlardaki hayvan küpeleri sorgulamasını yaptığı takdirde hiçbir kaçak hayvan geçişi yapılamayacak. Dolayısıyla hırsızlık da önlenmiş olacaktır. Bu yıl 26 tane çalındı. Bunları götürüp kaçak yollarda kesiyorlar. Hayvan hırsızları yüzünden büyük bir maddi kaybımız var. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Malımızın bulunmasını istiyoruz. Son 3 senedir çalışıp çabaladığımız çoluğumuz ve çocuğumuzla emek verdiğimiz bu çalışma sonucu her sene bu hırsızlar gelip bu bölgede hayvanlarımızı alıp gidiyorlar” dedi.

Tek geçim kaynakları yok oldu Hayvanları çalınan Nimet Çelik'in oğlu Mahsum Çelik, “Babam burada çiftçilik yaparak geçimizi sağlıyor. 6 kardeşiz hepimiz öğrenciyiz. Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Son üç yılda hayvanlarımız çalındı. Bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Bu yıl 23 tane hayvanımız çalındı. Geçtiğimiz yıllarda da 20-30 civarında hayvanımız çalındı. Bu yıl hayvanları sulamaya gönderdiğimizde çalınmış, geçmiş yıllarda yine sulama ve otlarlarken çalınmıştı. Gece gündüz hiç fark etmiyor. Biz devlet büyüklerimize güveniyoruz kesinlikle bu işin peşini bırakmayacaklardır. Yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

(MRY-YRT



loading...