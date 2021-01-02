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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aynı günde hem deniz, hem de kar keyfi

Aynı günde hem deniz, hem de kar keyfi

Balıkesir Edremit'ten detaylar

Hava Sıcaklığı Gesi 

-Denize girenler
-güneşin yansıdığı deniz suyu detayları
-drone görüntüsü
-Bursa Uludağ'dan detaylar
-kayak yapanlar
-eğlenenler
-fotoğraf çekinenler

( BALIKESİR -DRONE)- Marmara'nın doğusunda kar, batısında deniz keyfi BALIKESİR

- Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan Uludağ'da vatandaşlar kızaklarıyla karın keyfini çıkarırken, batısında yer alan Edremit sahilinde ise şortlarıyla denize girdi.Ocak ayının ilk günlerinde Marmara Bölgesi’nde hem kar keyfi hem de deniz keyfi bir arada yaşandı. Uludağ'ın zirvesinde kar kalındığı 10 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 5 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar, kızaklarıyla karın keyfini çıkarırken, Marmara'nın batısında kalan Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise yazdan kalma havada denize girdiler. Güre sahilinde 18 dereceyi bulan hava sıcaklığını gören vatandaşlar şortlarını giyerek denize koştu. Deniz suyunun soğuk olmasına aldırış etmeyen kişiler, yazdan kalma havada denizin tadını çıkardı.
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