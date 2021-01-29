Aynı evde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

-Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın olduğu evin önündeki incelemeleri



( ESKİŞEHİR )- Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçak şüpheliyi saklandığı evde yakaladı ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de birlikte alkol alan şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Cunudiye Mahallesi Körçoban sokaktaki bir evde birlikte alkol alan Metin B. (22) ile Yasin Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından Yasin Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla Metin B.'yi bacağından yaralayıp kaçtı. Yaralanan Metin B., yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Metin B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli Yasin Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği çalışmayla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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