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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi

Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi

Cenaze aracı

Adli Tıp Cenaze Eski Sevgili Adli Tıp Kurumu 

-Tabut
-Öğretmenin yakıları
-Arşiv görüntüler
-Aylin Sözer'in fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer (48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü. Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da buluna gasilhaneye getirildi.
Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer’in naaşı adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından üniversite bahçesinde cenaze töreni düzenlemişti. Sözer’in cenazesi törenin ardından Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi.
Sözer’in yakınları gasilhane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.
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