Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

- Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

Törende yapılan konuşmadan görüntü

Öğretim Üyesi Anma Töreni Çalışma Odası Öğretim Görevlisi Öğrenciler 

-Törene katılan öğretim görevlileri ve öğrencilerden görüntü
-Aylin Sözer’in çalışma masasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Maltepe'de vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer anısına öğretim görevlisi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi.
Törende Sözer'in meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Ayyıldız tarafından evinde vahşice öldürülen Aylin Sözer anısına öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi.
Anma töreninde mesai arkadaşları ve öğrencileri hazır bulundu. Özer’in öğrencileri ve meslektaşları öldürülen akademisyenin çalışma odasına fotoğrafını asarak çiçek bıraktı. Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törende meslektaşları Sözer’in anısına konuşma yaparken tüm sevenleri ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. (MEA- YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement