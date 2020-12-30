Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aylin Sözer’i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Aylin Sözer’i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlının polis merkezinden çıkışı

Öğretim Üyesi Polis Merkezi Katil Zanlısı Basın Mensupları Irak 

-Detay

( İSTANBUL - TEMİZ GÖRÜNTÜ) İSTANBUL

- Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer’in evinde öldüren zanlının Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgu işlemi tamamlandı. Polis merkezindeki ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kadir D. Yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Zanlı Kadir D. adliyeye sevk sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. (YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement