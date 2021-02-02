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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aylık 2.5 milyon TL'lik vurguna siber darbe

Aylık 2.5 milyon TL'lik vurguna siber darbe

Aktüel Görüntü:

Zırhlı Araç Dizüstü Bilgisayar Harekete Geç Harekat Polisi Polis Ekipleri 

-polis ekipleri, düzenledikleri, operasyondan detaylar
- Polis kamerası:
-polis ekiplerin sabah karanlığında emniyetten çıkması, operasyon düzenlemesi, ekiplerin kapıları koç başı ile açmaları, evlerde yapılan aramalar, detaylar

( GAZİANTEP ) -- Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen operasyonla yasadışı bahis çetesi çökertildi GAZİANTEP

- Gaziantep'te aylık 2.5 milyon TL'lik vurgun yapan yasa dışı bahis çetesi Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, 94 bin 665 TL, 1200 dolar, 400 eura ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü çalışmada, aylık 2.2.5 milyon TL'lik haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye operasyon düzenlemek için harekete geçti. Şafak 100 polisin katılımıyla yapılan ve yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda ekipler, belirlenen adreslere şok baskınlar düzenledi.
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 94 bin 665 TL, 1200 dolar, 400 euro, 24 adet, cep telefonu, 24 adet sim kart, 5 adet hard disk, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kardı, 3 adet tablet, 14 adet flaş bellek, çok sayıda yasa dışı bahisle ilgili belge ve döküman ele geçildi. Özel harekat polisi, zırhlı araç ve dronelerin de destek verdiği operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından ise adli makamlara çıkartılacağı öğrenildi. (SVY-SD-
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