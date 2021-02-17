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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aylardır bugünü bekliyorlardı sonunda kavuştular

Aylardır bugünü bekliyorlardı sonunda kavuştular

Validen detaylar

Satranç Kullar Öğrenciler Kar Yağışı 

-Öğrencilerden detaylar
-Satranç takımı dağıtılırken
-Vali öğrencilere soru sorarken
-Vali öğrencilere bilgilendirmelerde bulunurken
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Vali tüm öğrencilere tek tek sordu ‘Evet’ cevabı aldı TEKİRDAĞ

- Salgın sonrası okulların açılmasına rağmen Tekirdağ’da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün daha ara verilen eğitim bugün başladı.
Okulları ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, öğrencilere sorduğu “Uzaktan eğitim mi okuldan eğitim mi” sorusuna tüm öğrencilerden olumlu yanıt aldı. Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır uzaktan eğitim gören öğrenciler, 15 Şubat 2021 tarihinde okulla gitme hayali kurarken Tekirdağ’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün daha ara verilmişti. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ile Tekirdağ’da ilkokul öğrencileri uzun zamandır hayalini kurduğu sınıflarına kavuştular. Minik öğrenciler sınıflardaki yerlerini alırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’da Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Kumbağ İlkokul ve Ortaokulunu ziyarette bulundu. Okula gelen Vali Yıldırım satranç takımı dağıttığı öğrencilere tek tek ‘Burası mı güzel uzaktan eğitim mi’ daha güzel diye sordu. Vali Yıldırım öğrencilerden ‘Burası daha güzel’ yanıtını alınca temizlik, maske, mesafe ve hijyen konusunda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç eşlik etti. (HLD-
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