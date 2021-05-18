Ayıların kar sevinci kamerada



- Van’ın Erciş ilçesinde kar üzerinde oynayan ayılar kameraya yakalandı. Erciş ilçesinin Hasanabdal Mahallesi Gergili mezrasında kayda alınan görüntülerde, iki ayının karlar üstünde boğuşması görülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği ve dağ bayırların yeşile büründüğü bir noktada hala yerden kalkmayan karın üzerinde oynayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.

