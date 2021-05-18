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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ayıların kar sevinci kamerada

Ayıların kar sevinci kamerada

Ayıların kar üzerinde oynaması

( VAN ) VAN

Akalan Kamera Abdal 


- Van’ın Erciş ilçesinde kar üzerinde oynayan ayılar kameraya yakalandı. Erciş ilçesinin Hasanabdal Mahallesi Gergili mezrasında kayda alınan görüntülerde, iki ayının karlar üstünde boğuşması görülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği ve dağ bayırların yeşile büründüğü bir noktada hala yerden kalkmayan karın üzerinde oynayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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