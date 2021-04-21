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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayı ve yavrusu şehir merkezine indi

Ayı ve yavrusu şehir merkezine indi

Ayı ve yavrusundan detay

Hastane Gezin 

-Devlet hastanesi duvarından detay
-Genel detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesi yakınlarına gelen ayı ve yavrusu görenleri şaşırttı.Kış uykusundan uyanan ayı ve yavrusu gece saat 00.30 sularında yiyecek bulmak için ilçenin Emir Şaban Mahallesi’nde bulunan Çukurca Devlet Hastanesi çevresinde gezinirken görüntülendiler. Ayı ve yavrusunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, anne ve yavrusu bir süre sonra gözlerden kaydoldu.
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