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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ayı sürüsü yola inmeye devam ediyor

Ayı sürüsü yola inmeye devam ediyor

Yoldaki ayılar

( VAN ) VAN

Cep Telefonu 


- Van’ın Çaldıran ilçesinde sürü halinde yeniden yola inen ayılar korkuya neden oldu. Çaldıran ilçesinin Aşağı Mutlu Mahallesi yakınlarında bir grup ayı, akşam saatlerinde yiyecek bulmak için yeniden yola indi. Geçtiğimiz günlerde de sürü halinde yola inen ve bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayılar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Dün akşam yeniden aynı bölgede yiyecek bulmak için yola inen ayılar, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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