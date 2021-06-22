Ayı, önce mezarı şimdi de kiraz ağaçlarını talan etti

-Bahçenin çekilmesi

-Röportaj yapılması



( KASTAMONU )- Geçtiğimiz günlerde mezar kazan ayı, şimdide kiraz ağaçlarına zarar verdi KASTAMONU



- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde geçtiğimiz hafta köy içindeki mezarlığa kadar inerek yeni gömülmüş mezarı kazan ayı, şimdi de kiraz bahçesine girdi ve 30 kiraz ağacına zarar verdi.Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Güde köyünde geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün önce hayatını kaybeden 83 yaşındaki bir kadının mezarını açmaya çalışan ayı, bu sefer İnebolu’nun Belören köyünde kiraz ağaçlarına zarar verdi. Aç kaldığı için Belören köyünde yerleşim yerine kadar inen ayı, kiraz bahçesine girdi. Kiraz bahçesinde karnını doyurmaya çalışan ayı, yaklaşık 30 kiraz ağacını ve dallarını kırarak zarar verdi. Ayının geçtiğimiz yılda aynı köyde arı kovanlarına ve kiraz ağaçlarına yine zarar verdiği iddia edildi.Kiraz ağaçlarına bakmak için bahçeye gelen Salih Kara, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kiraz ağaçlarının kırıldığını gören Salih Kara, çevrede yaptığı inceleme sonrasında ağaçların ayılar tarafından zarar verildiğini belirledi. Kara, ayılara önlem alınarak zararının karşılanmasını istedi.“Ayı, 30 kiraz ağacıma zarar verdi”İnebolu’nun Belören köyünde kiraz yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Salih Kara, “Gece kiraz ağaçlarına ayı zarar vermiş. Şu anda yalnız kiraz ağaçlarına zarar vermiş fakat geçtiğimiz yıllarda arı kovanlarımıza da ayı zarar vermişti. TARSİM’e sigorta yaptırmıştık bu tür olaylar olduğu için, sigortalı olduğu için zararın bir kısmını geri alma imkanımız olmuştu. Ama kiraz ağaçları için ne yapabiliriz bilemiyorum. Kiraz ağaçlarının sigortalanması gibi bir durum var mı bilemiyorum, sanırım sigortalanması söz konusu değil. Şu anda kaç tane ağaçta zarar var henüz saymadım. Zararımız biraz var. Bu kirazlar regina denilen bir çeşit. Yüzde 50 devlet destekli fidanları alarak bu ağaçları diktim ve bu bahçeyi öylelikle kurmuştum. Bu bahçe için çok şeyler yaptık, çok emek verdik, çok paralar harcadık. Tabandaki toprağa dışarıdan özel olarak getirttik. Çabuk yetişmesi için dere kumlarını getirdik. O şekilde kiraz ağaçlarını diktik. Zaten kirazların dikiminden de belli bahçenin nasıl olduğu. Simetrik olarak dikip bu bahçeyi öyle kurduk. Bundan öncede diğer bahçeme bodur ağacından fidanlar diktim. Ayı hepsini yiyip bitirdi zaten. O bahçeden birkaç tane ağaç kalmıştı ama onlarında 5-6 tanesini yine kırmış, zarar vermiş. Geçtiğimiz yıl ayı yine ağaca çıkmıştı. Ayı ile kiraz ağacında karşılaşmıştık. Beni görünce ağaçtan inip ormanlık alana doğru kaçmıştı” dedi.



