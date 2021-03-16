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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ayı Kayası Tabiat Parkı yürüyüş tutkunlarının adresi oldu

Ayı Kayası Tabiat Parkı yürüyüş tutkunlarının adresi oldu

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Göller Bisiklet Irak 

-YÜRÜYÜŞ YAPANLAR
-MANZARA GÖRÜNTÜLERİ
-DETAYLAR

( BOLU -DRONE) BOLU

- Bolu’da doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının akın ettiği Ayı Kayası Tabiat Parkı, doğayla iç içe olmak isteyenlerin yeni adresi oldu. Yürüyerek zirveye çıkan doğa tutkunları eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Bolu’da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan 248 hektar büyüklüğündeki Ayı Kayası Tabiat Parkı, doğaseverlerin akınına uğruyor. Kayın, sarıçam ve göknar ağaçlarıyla çevrili tabiat parkına gelen tatilciler doğa yürüyüşü, bisiklete binme, trekking ve foto safari gibi aktivitelerle neşeli zaman geçiriyor. Özellikle doğa yürüyüşü için bölgeye gelen tatilciler, zirveye çıkarak eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Tabiat parkının zirvesine çıkıldığında kentin ormanlarla çevrili manzarası tatilcileri, kendine hayran bırakıyor. Yedigöller’de insan yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde de tatilciler vadinin üzerinde yer alan Ayı Kayası Tabiat Parkına yönlendiriliyor. Piknik ünitelerinin de yer aldığı tabiat parkına kamp yapmak isteyenler için de alanlar hazırlanacak.
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