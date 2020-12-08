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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ayhan Üstün’ün evine saldıran şüphelinin gözaltına alınması kamerada

Ayhan Üstün’ün evine saldıran şüphelinin gözaltına alınması kamerada

Evden detaylar

Silahlı Saldırı Cep Telefonu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-Şüphelinin gözaltına alınması

( SAKARYA )- Saldırganın gözaltına alınması çevredeki vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı SAKARYA

- Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan evine pompalı tüfekle saldırı gerçekleştiren ve polis ekiplerini arayarak kendini ihbar eden saldırganın gözaltına alınması kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi’nde yaşandı. Eski AK Parti Sakarya Milletvekili olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün evine silahlı saldırı gerçekleşti. S.A. isimli şüpheli, pompalı tüfek ile Üstün’ün evine birkaç el ateş etti. Saldırıda evin camlarının bir kısmı kırıldı. Ayhan Sefer Üstün ve ailesinin Ankara’da olması olası bir facianın önüne geçerken saldırgan S.A. ise olay sonrasında kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan S.A.’nın çeşitli suçlardan kaydı bulduğu öğrenildi. Polis ekiplerini arayarak kendini ihbar eden saldırganın gözaltına alınması çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, polis ekiplerinin saldırganı gözaltına alması yer aldı.
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