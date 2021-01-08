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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Aygöl, “Konsept Nüfus Müdürlüğü’nde bu yıl ki hedefi 460 yere ulaşmak”

Aygöl, “Konsept Nüfus Müdürlüğü’nde bu yıl ki hedefi 460 yere ulaşmak”

-Nüfus Müdürlüğü'nden detay

Teknoloji Öğretmen Telefon Görüşmesi Hükümet Konsept 

--Açılıştan detay
--Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün konuşması
--müdürlüğün gezilmesinden detay

( KARABÜK )- Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konsepti ile hizmet vermeye başladı KARABÜK

- İçişleri Bakanlığı’nın ufuk projelerinden biri olan ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ Karabük’ün Safranbolu ilçesinde açıldı. İçişleri Bakanlığı, Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı’nın ortak girişimi ile yapılan çalışma sonucunda tarihi ilçede “Konsept Nüfus Müdürlüğü” açılışı için tören düzenlendi.
Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve personel katıldı.
Kurdelenin kesilmesi ile İlçe Nüfus Müdürlüğü, yenilenen yüzü ve modern yapısıyla yeni konsepti ile vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeye başladı.
Tören sonrası konuşan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret ettiklerini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aile ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Safranbolu’da İçişleri Bakanlığı’nın ufuk projelerinden olan gerek alt yapı gerekse teknolojisi ile yeni bir konsept oluşturan müdürlüğün açılışını yaptıklarını dile getiren Aygöl, “Vatandaşlarımıza nezih bir ortamda güler yüzlü personelimizle daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde şu ana kadar 260 tane ilçemizi bu konsepte geçirdik. Bu sene bakanlığımızın bize koyduğu hedef 460 yere ulaşmak. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. İl merkezi ve ilçeler ile ilgili planlamamızı yaptık. Üç ilçe ve merkez ilçe ise yeni hükümet konakları yapıldığında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yenice ilçemizde hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Yeni konsepti Karabük’te inşallah en kısa sürede bitireceğiz” diye konuştu.
(FÜ-
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