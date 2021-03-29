Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

Aygır Gölü'nden genel görüntü (Drone)

Zemheri Kar Yağışı Trol 

-Aygır Gölü'nden genel ve detay görüntüler (Drone)
-Aygır gölünde görüntü

( KARS - DRONE)- Bahar’da kısmen donan göl görsel şölen sundu KARS

- Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan, zemheri soğuklarında donmayan ve Mart ayı sonunda ilk kez kısmen donan ‘Saklı Cennet Aygır Gölü’, karlı dağlar arasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Göl, Mart ayında son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı ilk kez kısmen dondu. "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set gölü olan Aygır Gölü kısmen donarken, karlı dağlar ve güneşle birlikte adeta görsel şölen sundu. 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Aygır Gölü, etrafında bulunan dağların karla birlikte beyaza bürünmesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Mavi sularına yansıyan güneş ise kartpostal görüntüler ortaya çıkartı. Kars-Göle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan ve 2 bin 941 kilometre alan sahip Aygır Gölü Kars’ta görülmesi gereken yerler arasında da yerini alıyor. Önemli bir doğa alanı olan Aygır Gölü, yabani kuşlara ve özellikle kadife ördeklere de ev sahipliği yapıyor. (IÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement