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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aydos'ta kar yağışı etkili oldu

Aydos'ta kar yağışı etkili oldu

kar yağışı drone

Kar Yağışı 

-kar yağışı detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurmuştu. İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı havadan görüntülendi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinden etkili olan kar yağışı hazırlıksız yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul’un yüksek kesiminde bulunan Aydos ormanı ve çevresi beyaza büründü. Aydos ormanı havadan görüntülendi.
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