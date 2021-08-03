Aydos Ormanı’nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim

-ekiplerin araçları

-drone

-denetim

-halkı bilgilendirme

-denetim detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydos Ormanı’nda olası orman yangını ve kundaklama ihtimaline karşı drone destekli denetim gerçekleştirdi. Öte yandan ormanda bulunan vatandaşlara broşürler dağıtılarak orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yunus polisleri, zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri ve Kartal Belediyesi zabıta ekipleri Aydos Ormanı’nda polis helikopteri, TOMA ve drone destekli denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Aydos Ormanı, olası orman yangını ve terör örgütleri tarafından kundaklanma ihtimaline karşı drone ile havadan görüntülenerek kontrol edildi. Denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken ekipler tarafından mesire alanında bulunan vatandaşlara orman yangınlarına karışı bilgilendirici broşürler dağıtılarak uyarılarda bulunuldu. (FÇ-CGK-

