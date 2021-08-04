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Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza

Aydos Ormanı’na kaçak giren araç sürücüsüne ceza

şüpheli aracın dronela tespiti

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-polis aracının şüpheli aracın yanına gitmesi
-polislerin şüpheli şahsa ceza kesmesi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bulunan ormanlarda, ormana giriş yasağının ardından emniyet ekiplerinin havadan ve karadan yapmış olduğu denetimlerde, Aydos Ormanı içerisinde şüpheli bir araç tespit edildi. Şüpheli araca yönelik yapılan kontrolde, araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlenirken şüpheli şahıs cezai işlem uygulanmasının ardından ormanlık alandan uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği’nin orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişin yasaklanmasına yönelik yayınladığı karar doğrultusunda Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ormanlarda havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Emniyet güçlerinin 3 Ağustos günü gerçekleştirdiği denetim esnasında çekilen drone görüntülerinde Aydos Ormanı içerisinde bir şüpheli araç tespit edildi. Şüpheli aracın tespit edildiği noktaya sevk edilen ekipler tarafından yapılan kontrolde, araçta bulunan Samet G. İsimli sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 0.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde bulunan şahıs, emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanmasının ardından ormanlık alandan uzaklaştırıldı. Öte yandan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı kontroller 24 saat aralıksız devam ediyor. (BC-
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