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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı

Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı

olay yeri

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

Polis Karahisar Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 


- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak beton aydınlatma direğini devirdi, kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Yeni Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen Över (27) idaresindeki 07 R 1501 plakalı otomobil yağmur ve fırtına nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra beton aydınlatma direğine çarparak devirdi. Kazada sürücü Alperen Över ve yanında yolcu olarak bulunan Bahriye (50) ve M.İ. Öber (12) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (AB-GC)
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