Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Aydınlatma direğine dayalı vaziyette ölü bulundu

Aydınlatma direğine dayalı vaziyette ölü bulundu

Olay yerinden detay

Şüpheli Ölüm Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

-cenazeden detay
-şırınga maske ve boş şişe detay
-Polislerin incelemesi
-olay yerinin incelemesi
-foto

( ANTALYA )- 30 yaşındaki gencin hemen yanında şırınga, su şişesi ve kullanılmış maske dikkat çekti ANTALYA

- Antalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu. Kişinin hemen elinin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkat çekti. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesindeki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin aydınlatma direği yanında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Emre K. (30) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatırken, Emre K.’nın hemen yanında bir adet şırınga, su şişesi ve kullanılmış maske dikkat çekti. İlk belirlemelere göre uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen Emre K’nın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (SM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı