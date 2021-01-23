Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aydınlatma direğine çarpıp takla atarak karşı şeride geçti

Aydınlatma direğine çarpıp takla atarak karşı şeride geçti

Takla atan araçtan detay

Bild Trol Aydınlatma Direği 

-Aydınlatma direğinden detay
-Yoldan detay
-detay

( ESKİŞEHİR )- Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de seyirde halinde iken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu çok sayıda takla atan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolu Eskişehir Orman Fidanlığı yakınlarında gerçekleşti. Kütahya istikametine seyir halinde olan 35 AJB 742 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücünün hâkimiyetinden çıktı. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp çok sayıda takla atan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi. Taklanın etkisiyle yan duran aracın sürücüsü Gülistan A. hafif yara aldı. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti. Çarpmanın etkisiyle araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı