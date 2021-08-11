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Aydınlatma direğine çarpan araç taklalar atarak durabildi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aydınlatma direğine çarpan araç taklalar atarak durabildi

Aydınlatma direğine çarpan araç taklalar atarak durabildi

-kazayla ilgili görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

İlk Müdahale Hastane Aydın Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 


- Başkentte sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan araçtan sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı. Ankara - Ayaş yolu istikametinde meydana gelen olayda, 06 FF 1575 plakalı aracın sürücüsü Ufuk T., otomobilinin hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola kadar sürüklenen araç defalarca tak attıktan sonra durabildi. Hurdaya dönen arabadan sürücü Ufuk T. yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri tarafından olay hakkında inceleme başlatıldı. (ALİ-
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