AYDIN - Yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yapan araç - Araçta meydana gelen hasar - Ekiplerin çalışması Aydın 'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü, 2 yaralıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde, içinde yakınlarının düğününe gidenlerin bulunduğu otomobilin kayaya çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Muzaffer Aktürk'ün (83) kullandığı 09 FN 355 plakalı otomobil, Satılar Mahallesi Hasoluk mevkisinde devrilerek kayaya çarptı.Kazada, otomobildeki sürücü ile Salih Has (69) olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan Mevlüt (90) ve Selahattin Has (82), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araçtakilerin, yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
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