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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Yıkım kararı bulunan spor salonunda çatı yangını

AYDIN - Yıkım kararı bulunan spor salonunda çatı yangını

- Yangın çıkan alandan görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü Aydın 'da yıkım kararı bulunan spor salonunda çatı yangınıAYDIN (AA) - Aydın ’ın Efeler ilçesinde yıkım kararı bulunan ilkokulun spor salonunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İstiklal Mahallesi’ndeki hakkında yıkım kararı bulunan Zübeyde Hanım İlkokulunun bahçesinde kullanılmayan eski spor salonunun çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangında maddi hasar oluştu.

Çatı Katı Polis Güvenlik Önlemi Çatı Yangını Yangına Müdahale 

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