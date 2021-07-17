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AYDIN - Yaralı leylek yavrusu tedavi altına alındı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AYDIN - Yaralı leylek yavrusu tedavi altına alındı

AYDIN - Yaralı leylek yavrusu tedavi altına alındı



: - - Yaralı leylek - Gülizar Torlak ile röportaj - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin leyleği götürmesi Aydın 'da yaralı leylek yavrusu tedavi altına alındıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek yavrusu, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.Turanlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (83) ve eşi Gülizar Torlak (82), elektrik direğindeki yuvadan 2 leylek yavrusunun düştüğünü gördü. Yavruları evine götüren çift, elektrik dağıtım şirketi yetkililerine haber verdi.Çiftin evine gelen ekipler, ayağından yaralı leylek yavrusunun durumuna ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgilendirmede bulundu. Yara almayan yavru da yuvasına bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise teslim aldıkları yaralı leyleği tedavisi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.Gülizar Torlak, yaralı yavrunun ayağına bir ip takıldığını fark ettiklerini söyleyerek, "İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve uçar. İsminin de Yaren olmasını istiyorum." dedi.

Elektrik Direği Altın Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi Irak 

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