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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AYDIN - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

- Kore gazinin naaşının getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması - Kore gazisinin naaşının omuzlarda taşınmasıVefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi.
Söke Hilmi Fırat Huzurevi'nde yaşayan Mehmet Ali Gencer (92), rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.Gencer'in Türk bayrağına sarılı tabutu Granta Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Gencer'in naaşı toprağa verildi.
Törene, Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan da katıldı.

Cenaze Cenaze Namazı 

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