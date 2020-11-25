AYDIN - Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

- Adliye binası - Şüphelilerin adliyeden çıkarılmasıUyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Orta Mahalle'de bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı.Operasyonda Ç.K. ve N.B. gözaltına alındı.Yapılan aramada 98 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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