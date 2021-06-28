AYDIN - Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı
- Aydın Adliyesinin önü - Grup adına açıklama yapan Lütfiye Şimşek'in açıklaması - Tepki gösteren gençler Aydın Aydın Adliyesi önünde toplanan bir grup genç de Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık tazminat davası açtı.Grup adına açıklama yapan Lütfiye Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden "Katarlı gençler sınavsız Türkiye’de okuyacak" şeklindeki paylaşımının belirli odaklarca yayıldığını savundu.Şimşek, "Biz buna artık şaşırmıyoruz ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.Şimşek, Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açacaklarını belirterek, "Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz; yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz." dedi.
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