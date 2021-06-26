AYDIN - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Öğrencilerin sınava girdiği okullar - Okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu - Velilerin bekleyişi - İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önündeki yoğunluk - Polis ekiplerinin öğrencileri, ekip araçlarıyla okullara götürmeleriAYDIN - Aydın’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.
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