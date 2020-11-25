AYDIN - Tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin minibüs şoförüne müdahalesi Aydın 'da tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıAYDIN (AA) - Aydın 'da minibüsle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hüseyin Aydın oğlu (29) yönetimindeki 09 AAU 474 plakalı minibüs, Nazilli - Denizli kara yolu Güzelköy mevkisinde Zafer Arıkan yönetimindeki 32 GC 042 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Minibüsteki Mahmut Yıldız'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralanan sürücüler Hüseyin Aydın oğlu ile Zafer Arıkan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aydın oğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi
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