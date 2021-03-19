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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

AYDIN - Suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

- Operasyondan drone görüntüsü - Ele geçirilen tüfek, şarjör, mermi, av tüfeği, tabancadan ve uyuşturucudan görüntülerAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11 kişinin şantaj ve tehdit iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 9 zanlı yakalandı. Adreslerdeki aramalarda toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka tüfek, 4 şarjör, 70 mermi, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Uyuşturucu Suç Örgütü Pompalı Tüfek Çelik Yelek Kalaşnikof 

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