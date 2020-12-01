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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Sokağa çıkma kısıtlaması

AYDIN - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Cadde ve sokaklardan detaylar - Çalışanlardan detaylar - Polis ekiplerinin denetimiAYDIN - Aydın ’da Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Jandarma 

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