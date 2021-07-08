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AYDIN - Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
AYDIN - Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

AYDIN - Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

- Altınkum Plajı'nın drone ile görüntülenmesi - Sahilde güneşlenen ve denize giren tatilcilerSıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştuAYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın 'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahillerde yoğunluk yaşandı.Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Didim'de yerli ve yabancı turistler serinlemek için plajları doldurdu.İlçenin dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda çok sayıda tatilci yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler tekne turuyla gezdikleri koylarda denize girdi.Kuşadası'nda da Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Plajı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi.Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ise günübirlik vakit geçirmek isteyenlerden ilgi gördü.

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