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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
AYDIN - Saman deposunda çıkan yangında hasar oluştu

AYDIN - Saman deposunda çıkan yangında hasar oluştu



: - Yangın çıkan saman deposundan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde ot ve samanların bulunduğu depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Yazırlı Mahallesi’nde Oktay Göktepe'ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında bir silaj makinesi kullanılamaz hale geldi, tonlarca saman zarar gördü.Jandarma, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Jandarma Bild Yangına Müdahale 

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