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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'

AYDIN - 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'

AYDIN - "Sahil Rüzgarı Operasyonu" - "Sahil Rüzgarı Operasyonu" - Aydın ’daki operasyon - Bir evde yapılan arama - Evde ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeler - Hint kenevirlerinin sökülüp imha için alınması - Zanlıların araca götürülmesiAYDIN - Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

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