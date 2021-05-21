AYDIN - "Sahil Rüzgarı Operasyonu" - "Sahil Rüzgarı Operasyonu" - Aydın ’daki operasyon - Bir evde yapılan arama - Evde ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeler - Hint kenevirlerinin sökülüp imha için alınması - Zanlıların araca götürülmesiAYDIN - Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.
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