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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AYDIN - Otomobilin sürücü koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN - Otomobilin sürücü koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

- Narkotik köpeği ile otomobilde arama yapılması - Polisin uyuşturucu maddeyi bulması Aydın 'da otomobilin sürücü koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada sürücü koltuğuna gizlenmiş 146 gram sentetik uyuşturucu bulundu.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Ekipler, otomobilde narkotik dedektör köpeği "Artur" ile arama yaptı.Köpeğin sürücü koltuğuna tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde 146 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan V.A, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

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